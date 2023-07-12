شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد اللبنانية تحذر من خطر اندلاع حرائق الغابات وتناشد بعدم التعرض لأشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية من خطر اندلاع حرائق الغابات وناشدت المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة مع تعرض لبنان لكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية بما يؤدى إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة حيث تتغطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها بعد غد الجمعة .

وأكدت الأرصاد الجوية اللبنانية أن الكتل الهوائية مصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة فى المناطق الساحلية مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر، حيث يبدأ الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة اليوم حتى تلامس الـ40 درجة مئوية يوم الجمعة والمقبل وتستمر الموجة لعدة أيام. ويعانى لبنان من ظاهرة حرائق الغابات فى فصل الصيف مع الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة وخصوصا خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام.

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