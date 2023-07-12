شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: نفذنا عمليات نوعية لتفكيك شبكات تهريب المشتقات النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، اليوم الأربعاء، إن الوزارة استطاعت من خلال العمليات النوعية الكبيرة التى قامت بها وضبط البنى التحتية الخاصة بتهريب المشتقات النفطية وأساطيل النقل والخزانات، من استهداف الجماعات المسؤولة عن تهريب المشتقات النفطية.

وأكد المحنا فى تصريحات أوردتها قناة "العراقية" الإخبارية، أن الجهود مستمرة على مدار سنوات أثمرت بشكل إيجابي في إنهاء قضية تهريب المشتقات النفطية.

من جانبها، أعلنت مديرية شرطة الطاقة فى وزارة الداخلية العراقية، السيطرة على جميع الأنابيب النفطية والقضاء على حالات خرق أنابيب النفط الخام من الفاو وحتى الموصل بالإضافة إلى استمرار الإجراءات الأمنية لتتبع المهربين وتدمير أوكارهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت في وقت سابق، ضبط أكثر من مليون لتر من المشتقات النفطية المهربة و14 معملا في محافظات مختلفة.

وتزايدت خلال السنوات الأخيرة، سرقة وتهريب النفط في معظم المحافظات العراقية التي توجد فيها آبار للنفط مثل ميسان وكركوك وديالى ونينوى والبصرة، دون اتخاذ خطوات ملموسة لإيقافها، قبل أن يعلن مجلس الوزراء شن حرب على المهربين.

