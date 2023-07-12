شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج: أكثر من 326 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أداء المناسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحج والزيارة السعودية، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج حتى أمس الثلاثاء بلغ 326 ألفا و660 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية اللجنة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، وفقا لوكالة ألأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوصول أمس بلغ 29173 حاجاً، مشيرة إلى أن عدد الحجاج المغادرين فى طريقهم إلى بلدانهم بلغ 180470 حاجاً،غادر منهم أمس 23066 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر127رحلة ، وغادر 3122 حاجاً من محطة استقبال الهجرة عبر 84 رحلة، فيما غادر 97 حاجاً من مركز حجاج البر عبر رحلتين. وأشارت إلى أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس بلغ 146162 حاجاً من جنسيات مختلفة،وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 48%؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام حتى أمس 2800 حاج.

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