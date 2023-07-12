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"الجوازات" السعودية تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامى

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القاهرة - سامية سيد -  تواصل المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم /الأربعاء/، إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي، عقب أدائهم فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

وأكدت الجوازات جاهزيتها فى مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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