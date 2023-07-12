شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية حساس للغاية ونحث على وقف التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) أنها تتابع الوضع على الحدود الفاصلة بين لبنان وإسرائيل، وذلك فى ضوء تقارير وصفتها بالمقلقة بشأن حادث وقع اليوم على طول الخط الأزرق وهو خط وقف إطلاق النار بين البلدين.

وقالت نائبة مدير المكتب الاعلامى لليونيفيل كانديس ارديل - فى بيان - إن الوضع الآن حساس للغاية.



كما حثت الجميع على وقف أى عمل قد يؤدى إلى تصعيد من أى نوع.