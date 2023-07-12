شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينيون يمنعون مستوطنين إسرائيليين من إقامة بؤرة استيطانية جديدة فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الفلسطينيون فى بلدة كوبر الواقعة شمال غرب رام الله بوسط الضفة ، اليوم الأربعاء ، من طرد مستوطنين إسرائيليين حاولوا إقامة بؤرة استيطانية جديدة جنوب البلدة .

وقال رئيس بلدية كوبر شوكت البرغوثي، فى تصريح صحفي، إن مستوطنين من مستوطنة "نحلئيل" الجاثمة على أراضى قريتى بيتللو والجانية، حاولوا إقامة بؤرة استيطانية فى الجهة الجنوبية الغربية من كوبر، عبر نصب خيمة سكنية وخزانات مياه.



وأشار البرغوثي، إلى أن المواطنين الفلسطينيين تمكنوا من طردهم، إلا أن جيش الاحتلال وصل إلى المكان لحماية المستوطنين، وأطلق قنابل الغاز السام تجاه المواطنين.



ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلى أصدر قرار عسكريا بالاستيلاء على المنطقة عام 1985، غير أن المستوطنين لم يتمكنوا من الاستيطان فيها، وبقى الأهالى يترددون عليها لحمايتها.