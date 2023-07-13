شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى ينفى استقالة عقيلة صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبى فتحى المريمى ما تردد من أنباء حول استقالة رئيس المجلس عقيلة صالح.

وقال المريمي، في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، إن الأنباء المتداولة حول استقالة رئيس مجلس النواب عارية تماما عن الصحة.

ومن جانبه، أكد المستشار بمجلس النواب الليبي محمد بعيو أن مجلس النواب سيظل موحدا مالكا لقراره مؤديا لأمانة التكليف حتى تسليم الأمانة إلى الشعب عبر إجراء الانتخابات الليبية.