شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على مزارعين فلسطينيين جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، النار صوب مجموعات من المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال المتواجدة في أبراج المراقبة العسكرية وداخل الدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس، أطلقت الرصاص الحى وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المزارعين فى منطقة الفخارى شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة أراضيهم الزراعية. وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار صوب المزارعين الفلسطينيين فى الأراضى الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز