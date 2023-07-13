شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية العراقية يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية فى "المثنى" جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية العراقى عبد الأمير الشمرى، استقرار الأوضاع الأمنية فى محافظة المثنى الواقعة جنوبى بغداد.

وقال الشمرى ـ حسبما أفادت قناة "الإخبارية" العراقية اليوم الخميس، إن "هناك انخفاضا كبيرا فى معدل الفساد في دوائر الوزارة، مما ساهم بشكل كبير فى تراجع معدلات الجريمة الجنائية واستقرار الأوضاع الأمنية فى محافظة المثنى جنوبي البلاد ".

وجاء هذا التصريح عقب وصول وزير الداخلية عبد الأمير الشمرى فى وقت سابق اليوم إلى محافظة المثنى يرافقه في هذه الزيارة وكلاء الوزارة، وعدد من المديرين العامين وذلك للاطلاع على آخر التطورات الأمنية، ومتابعة عمل مفاصل وزارة الداخلية هناك".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية في العراق مع مخاوف من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع في البلاد.

