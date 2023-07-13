شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدعو للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومعارضة التدخل الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة بعقد اجتماع قمة دول جوار السودان لبحث سبل انهاء الأزمة الحالية، والحد من تداعياتها السلبية وغير المسبوقة على مستقبل السودان ودول الجوار.

وأضاف أبو الغيط في كلمته أمام الاجتماع اليوم الخميس، أن مجلس الجامعة العربية اهتم ببحث سبل استعادة الأمن والاستقرار كأحد أولوياته وناشد، بما في ذلك خلال القمة العربية الأخيرة في جدة، بوقف جميع الاشتباكات حقنا للدماء وحفاظا على سلامة المدنيين ولحماية مقدرات الشعب السوداني.

وأشار إلى حرص الجامعة العربية على التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمنظمات الإنسانية ذات الصلة، لما يمثله الوضع في السودان من تحد كبير للسلم والأمن في هذا البلد العربي والافريقي العام.

وتناول الأمين العام محددات الموقف العربي التي من شأنها تقديم آلية للحل الاقليمي، وأولها الحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع انهيارها ومساعدتها قدر الامكان على القيام بدورها بشكل طبيعي وتجاوز الصعوبات التي تواجهها، ومعارضة اي تدخل خارجي في الشأن السوداني والتضامن الكامل في صون سيادته واستقلاله ووحدة اراضيه، مؤكدا على أهميه الدور الذي تلعبه دور الجوار في ضوء ما تتحمله من أعباء إنسانية.

وأعرب أبو الغيط عن دعم الجامعة العربية، لمسار سياسي سوداني شامل، لكل الأطياف السودانية، يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية ويؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة للاستجابة لتطلعات الشعب السوداني.

بينما يبقى استمرار التنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ، أحد محددات الموقف العربي، بحسب الأمين العام، للمساهمة في حل الأزمة على أساس احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.

ودعا أبو الغيط إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية للوضع في السودان وتكثيف الجهود الإقليمية والعربية والدولية للحيلولة دون تدهور الأمن الغذائي وآثاره السلبية على دول الجوار، مشيرا إلى مبادرة الجامعة العربية لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.