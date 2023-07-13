شكرا لقرائتكم خبر عن قوة إسرائيلية خاصة تختطف فلسطينيا من مدينة طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، اليوم الخميس، شابا فلسطينيا من مُخيم "نور شمس" شرق مدينة طولكرم، الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية خاصة يرتدي أفرادها الزي المدني، اختطفت الشاب سفيان أبو لبدة من مكان عمله في إحدى ورش غسيل السيارات على الشارع الرئيسي لمخيم نور شمس.

وعلى صعيد آخر، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، عن الضفة الغربية مدة 6 أشهر إضافية.

وقالت مصادر فلسطينية إن المُخابرات الإسرائيلية كانت قد سلمت مطور بلاغا بضرورة الحضور إلى ما يعرف بغرف أربعة للتحقيق في مركز "المسكوبية"، قبل أن تسلمه قرار الإبعاد.