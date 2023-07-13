شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اللبنانى: متمسكون بحفظ حقوق المودعين كاملة وخصوصا ودائع المغتربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى رئيس حركة أمل التأكيد على تمسك الحركة بوجوب أن تشمل أى خطة للتعافى الإقتصادى والمالى حفظ حقوق المودعين كاملة وتحديدا ودائع المغتربين اللبنانيين.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم خلال ترؤسه اجتماعا لقطاع المغتربين في حركة أمل اليوم.

وقال رئيس المجلس النيابي إنه منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة كان موقف الحركة ولا يزال هو اعتبار ودائع الناس وأموالهم في المصارف من المقدسات لا تقبل المساس بها تحت أي عنوان من العناوين.

وأشاد بري بالدعم والمؤازرة التي قدمها المغتربون اللبنانيون للمقيمين، مشددا على أنه دعم لا يُقاس بالشكر والإمتنان فقط إنما هو أمانة في أعناق اللبنانيين إلى يوم الدين.

وأكد رئيس المجلس على وجوب التعامل مع ملف الإغتراب اللبناني كقيمة إنسانية وثقافية وليس كقيمة مالية واقتصادية فحسب، مشددا على ضرورة الإلتزام وإحترام القوانين والأنظمة في الدول التي تستضيف وتحتضن اللبنانيين في كافة قارات العالم .