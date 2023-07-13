شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والاتحاد الأوروبى يبحثان تعزيز التعاون الثنائى فى منطقة الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب وزير الخارجية السعودى وليد بن عبدالكريم الخريجى، اليوم الخميس فى الرياض، مع مبعوث الاتحاد الأوروبى لدول الخليج لويجى دى مايو، التعاون الثنائى بين السعودية والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه تم خلال اللقاء الذى جرى بحضور سفير الاتحاد الأوروبى لدى المملكة باتريك سيمونيه، مناقشة المستجدات فى منطقة الخليج ذات الاهتمام المشترك.