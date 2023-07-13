شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتضمن دعوته للمشاركة فى اللقاء التشاورى الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما فى محافظة جدة فى التاسع عشر من يوليو الجارى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم/الخميس/، أنه قام بتسليم الرسالة، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولى عهد دولة الكويت له فى قصر بيان.