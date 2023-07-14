شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدعم السريع: نرحب بالبيان الختامى لقمة دول جوار السودان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت قوات الدعم السريع بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت قوات الدعم السريع -في بيان لها أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" الخميس- إن القمة جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية لتبني الحل الشامل كأساس لمعالجة الأزمة السودانية. وأكدت استعدادها التام للعمل مع جميع الفاعلين في الداخل والخارج من أجل التوصل إلى حل جذري للأزمة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز