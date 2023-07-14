شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون فى الأمن والعمليات السيبرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس المركز الوطني الكويتي للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد مهندس محمد بوعركى مع وزير الدولة للاستثمار لدى وزارة الأعمال والتجارة الدولية البريطاني اللورد دومينيك جونسون سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات لاسيما الأمن والعمليات السيبرانية.

وذكر المركز الوطني الكويتي للأمن السيبراني -في بيان الخميس على هامش استقبال اللواء بوعركى للوزير البريطاني في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق إلى دولة الكويت- أنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الكويت والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتنميتها في مجالات الأمن والعمليات السيبرانية.

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