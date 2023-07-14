شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. العثور على 25 كيلو من الكوكايين بشاطئ أغير فى جربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت وحدات الحرس البحري التونسي، الخميس، على 25 كيلوجراما من الكوكايين على شاطئ أغير بجربة ميدون. وأكد مصدر أمني لإذاعة "موزاييك" أن وحدات الحرس البحري بصدد متابعة الواقعة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية.

وكانت الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى قد أعلنت فى وقت سابق من الخميس انتشال 13 جثة، ونجدة وإنقاذ 25 مجتازا من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء.