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سوريا تسمح للأمم المتحدة بتوصيل مساعدات عبر تركيا لـ6 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - منحت الحكومة السورية موافقة للأمم المتحدة لاستخدام معبر حدودي مع تركيا لتواصل نقل المساعدات إلى شمال غرب سوريا لمدة 6 أشهر أخرى، بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات.

وكتب بسام الصباغ، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، في رسالة لمجلس الأمن، الخميس، اطلعت عليها "وسائل إعلام" يقول إن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري "بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية".

وكان مسؤول العلاقات الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل قد أعرب عن قلقه العميق إزاء عدم تجديد قرار أممي بخصوص إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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