شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى الأردنى يخمد حريقا ضخما داخل مصنع للإسفنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنى، إن فرق الإطفاء المتخصصة، تعاملت مساء أمس الخميس، مع حريق ضخم شب داخل مصنع للإسفنج.

وأضاف المتحدث باسم مديرية الأمن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن فرق الإطفاء بذلت جهودا كبيرة فى عمليات الإخماد، ولا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وقد شارك فى عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الإطفاء والشرطة وقوات الدرك، وعدد من صهاريج المياه التابعة لأمانة عمان الكبرى.

واستغرقت عمليات إخماد الحريق عدة ساعات متواصلة وذلك نظراً لطبيعة المواد المحترقة والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان، ولم ينتج عن الحريق أى إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.