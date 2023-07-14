شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعيد اعتقال أسير فلسطينى من رام الله بعد أسابيع من الإفراج عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، أسيرا محررا من بلدة نعلين، غرب رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أسابيع قليلة من الإفراج عنه.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد طلال سرور، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، في البلدة القريبة من الخط الأخضر والواقعة في منطقة محاطة بالمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت المصادر أن الأسير المعاد اعتقاله أفرج عنه من سجون الاحتلال منذ شهر ونصف فقط، بعد اعتقال دام عامين.

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