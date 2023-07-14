لبنان: تشكيل فريق عمل مشترك مع الأمم المتحدة لبحث أفضل سبل لتطبيق ولاية "اليونيفيل"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن تشكيل فريق عمل مشترك من السلطات اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة فى قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" لبحث أفضل السبل لتطبيق ولاية اليونيفيل فى لبنان ومعالجة الثغرات الميدانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن فريق العمل المشرك عقد أول اجتماعاته أمس الخميس بحضور ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني ووزارة الخارجية والمغتربين وقيادة الجيش اللبنانى وممثلين عن قيادة اليونيفيل.

وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم عقد الاجتماعات المقبلة بشكل دورى، لتعزيز الشراكة البناءة والمستدامة بين الجانبين، والحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتى فى إطار الحوار والتنسيق والتعاون القائم بين السلطات اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.

وشددت الوزارة على تأكيد لبنان على احترامه والتزامه بتطبيق كافة القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.. داعيا "كل الأطراف المعنية لحذو حذوه في هذا المجال".

ووافق مجلس الوزراء اللبناني قبل أيام على تقديم وزارة الخارجية طلب للأمم المتحدة لتجديد ولاية اليونيفيل لعام جديد، وذلك قبل انتهاء ولايتها الحالية بنهاية الشهر المقبل.