شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يهنئ ماكرون بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطنى لفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، بمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطنى.

وأعرب الرئيس محمود عباس - فى برقيته - عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين، وعن تقديره لمواقف فرنسا وقيادتها المساندة لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

وتمنى الرئيس عباس لنظيره الفرنسي، الصحة والسعادة، والنجاح في قيادة شعبه، نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء.