شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني الأردني يكافح حريق بأشجار في عجلون شمال المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مديرية الأمن العام في الأردن، الجمعة، إن الدفاع المدني يتعامل مع حريق أعشاب وأشجار في محافظة عجلون بشمال المملكة "يعود سببه على ما يبدو إلى موجة حر شديدة تضرب البلاد".

وأضافت مديرية الأمن العام أن ثلاث طائرات من سلاح الجو الملكي تتعاون مع الدفاع المدني في إخماد الحريق.

ويعاني الأردن وعدد من الدول المجاورة من موجة حارة بدأت الأربعاء، وتستمر لعدة أيام، وفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية.