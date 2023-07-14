شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة احتجاجية في حي الشيخ جراح بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد مخططات التهجير القسري، واعتقلت مواطنًا فلسطينيًا.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة بالضرب، واعتقلت أحد المواطنين.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بمخططات الاحتلال لتهجير أهالي الحي قسريًا من منازلهم، لصالح الجمعيات الاستيطانية.