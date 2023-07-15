شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمحطة تحويل كهربائى فى سوريا يسبب انقطاعا تاما للتيار فى عموم البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أعمال الإصلاح في محطة تحويل "دير علي" للطاقة الكهربائية بريف العاصمة السورية دمشق بعد الحريق الذي حدث في المحطة جراء انفجار محولة شدة التيار.

ووجه الوزير السوري بالعمل على مدار 24 ساعة من أجل إنهاء الإصلاحات بأقصى سرعة.

بدورها، تقوم ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق والذي بدوره تسبّب بحدوث انقطاع عام للكهرباء الجمعة.

وكان حريق في محطة تحويل كهرباء "دير على" قد تسبّب بحدوث انقطاع عام للتيار الكهربائي في مختلف المحافظات السورية.