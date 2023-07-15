شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتهم طائرات "التحالف الدولى" بخرق الأجواء السورية في التنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول بوزارة الدفاع الروسية الجمعة، إن طائرات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، خرقت الأجواء السورية في منطقة التنف خمس مرات خلال يوم واحد.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن أوليغ غورينوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع، قوله إن "طائرات F-16 وتايفون، خرقت المجال الجوي السوري في منطقة تمر عبرها خطوط جوية دولية".

وحذر غورينوف من أن "مثل هذه الممارسات قد تتسبب في وقوع حوادث جوية مع طائرات مدنية"، مشيراً إلى "رصد 14 انتهاكاً لبروتوكولات تجنب الصدام من جانب الطائرات المسيرة التابعة للتحالف في سوريا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".