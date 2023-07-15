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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في مُحافظة "نابلس"

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القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة مناطق في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة عسكرية اقتحمت منطقة شارع المساكن، وبعض أحياء بلدة عسكر وأطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين الفلسطينيين.


وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن تلك القوة اقتحمت نابلس عبر شارع وادي الباذان، وتمركزت في الشارع الرئيس الذي يحاذي مُخيم عسكر، فيما يبدو تمهيدا لاقتحامه. 


وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى مختلفة في "نابلس" دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى الآن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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