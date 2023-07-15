شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وزير الشؤون الإسلامية يلتقى رئيس مونتينيجرو غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، غدا الأحد؛ زيارة رسمية إلى مونتينيجرو أو الجبل الأسود تستمر 3 أيام؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بين المشيخة الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية في مجالات الشؤون الإسلامية.

ويلتقي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال الزيارة، رئيس مونتينيجرو ياكوف ميلانوفيتش، ورئيس الوزراء بالحكومة الدكتور دريتان ابازوفيتش، ورئيسة البرلمان دانيلا تشوروفيتش، وعددًا من كبار المسؤولين، كما سيقوم بزيارة لبعض المواقع التاريخية والمساجد والمدارس الإسلامية. وفق واس.