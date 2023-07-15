شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يصيب فلسطينيا بالرصاص ويعتقله بدعوى مُحاولته التسلل إلى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة "السموع"، في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب، لم تعرف هويته بعد، قربه من البلدة المذكورة، واعتقلته، بذريعة مُحاولته التسلل إلى مُستوطنة "عساهيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل.