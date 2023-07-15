شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج والزيارة: وصول أكثر من 410 آلاف حاج إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحج والزيارة اليوم السبت، أن عدد الحجاج الذين قدموا إلى المدينة المنورة بلغ أكثر من 410 ألاف حاج من عدة جنسيات مختلفة.

وأضافت اللجنة ـ حسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية اليوم ـ أن حجاج بيت الله قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت لجنة الحج والزيارة أن عدد الحجاج المغادرين بلغ أكثر من 246 ألف حاج ، فيما وصل عدد الحجاج المتبقين في المدينة أكثر 163 ألف حاج.