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لجنة الحج والزيارة: وصول أكثر من 410 آلاف حاج إلى المدينة المنورة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحج والزيارة اليوم السبت، أن عدد الحجاج الذين قدموا إلى المدينة المنورة بلغ أكثر من 410 ألاف حاج من عدة جنسيات مختلفة.

وأضافت اللجنة ـ حسبما أفادت قناة الإخبارية اليوم ـ أن حجاج بيت الله قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت لجنة الحج والزيارة أن عدد الحجاج المغادرين بلغ أكثر من 246 ألف حاج ، فيما وصل عدد الحجاج المتبقين في المدينة أكثر 163 ألف حاج.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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