شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يصل إلى الدوحة فى زيارة لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مساء اليوم /السبت/ إلى الدوحة فى إطار زيارة عمل يقوم بها إلى دولة قطر تستمر لمدة يومين.

وكان فى استقبال الرئيس الجزائرى لدى وصوله إلى العاصمة القطرية، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



يذكر أن الجزائر وقطر تربطهما علاقات سياسية واقتصادية قوية تمت ترجمتها من خلال الزيارات المتبادلة لقائدى البلدين، وكذلك التوقيع فى عام 2022 المنصرم على عدة مذكرات تفاهم وإتفاقيات تعاون؛ من بينها إتفاقية متعلقة بإقامة المشاورات السياسية والتنسيق بين وزارتى خارجية البلدين، وإتفاقية تتعلق بالتعاون القانونى والقضائي، إلى جانب إتفاقيات ومذكرات أخرى فى قطاعات السياحة والصناعة، والصحة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى مشروع بناء المستشفى "الجزائرى ـــ القطرى ــــ الألماني"، وتوسعة مصنع الشركة الجزائرية ــــ القطرية للحديد والصلب بشرقى الجزائر.