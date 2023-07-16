شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: القطاع الصحى يعانى بسبب الانتكاسات المتراكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أن القطاع الصحى يعانى بسبب الانتكاسات السابقة التى تراكمت فيه.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى، فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لرؤساء ومسؤولى الدوائر الخدمية فى محافظة المثنى"، لافتا إلى، أن" السودانى اطلع على إيجاز عن مجمل المشاريع الخدمية وأداء الدوائر ذات الارتباط المباشر بالمواطنين، كما تابع موقف تنفيذ المشاريع الخدمية التى تنفذها الوزارات المختلفة فى المحافظة، وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، واستمع لأهم المعوقات والعقبات التى تواجه العمل اليومى للدوائر الخدمية".



وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقى فى مستهل الاجتماع، أن" هذه الزيارات الميدانية، تستهدف الاطلاع على واقع تقديم الخدمات، وأداء المؤسسات المختلفة، وتقييم الأداء وفقاً لما هو منجز، وما يتلقاه المواطن فعلياً من خدمة"، مؤكداً" تكليف لجان مختصة بمتابعة التوجيهات والملاحظات التى تقف عليها كل زيارة، من أجل تحقيق الغاية المرجوة منها".



ووجّه، بعد زيارته إلى مستشفى الحسين التعليمي، بـ" مضاعفة الاهتمام بالقطاع الصحي، حيث لا يمكن التأخر فى تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين"، لافتا إلى، أن" القطاع الصحى يعانى بسبب الانتكاسات السابقة التى تراكمت فيه، وعلى المحافظ ترتيب أولوياته وفقاً لحاجة المواطنين، وهو ما رسمته الحكومة فى برنامجها وحسب أولوياتها الخمس التى جاء قطاع الصحة فى مقدمتها".



وأكد، أنه" سيمنح المحافظ والمسؤول الصلاحيات التى يحتاجها من أجل النهوض بالواقع الصحى".



وشدّد السودانى على "أهمية إجراء مراجعة دقيقة لمواضع الخلل والتقصير والتلكؤ، بالتزامن مع تثمين أى جهد متميز يسعى إلى تقديم الخدمة للمواطنين، وتلبية متطلباتهم وطموحاتهم".