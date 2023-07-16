شكرا لقرائتكم خبر عن واس: السعودية ترحب بمخرجات قمة "جوار السودان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول تعليق لها على نتائج "قمة دول جوار السودان"، أعلنت السعودية ترحيبها بالنتائج وبتضافر وتكامل الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس": "أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بنتائج قمة دول جوار السودان التي استضافتها جمهورية مصر العربية، وبتضافر وتكامل الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية، وحماية المدنيين، وضمان إرسال المساعدات الإنسانية".

وأعربت الحكومة السودانية، قبل يومين، عن ترحيبها بمخرجات قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم الخميس الماضي في القاهرة بمشاركة رؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، إريتريا، إثيوبيا، ليبيا وجنوب السودان، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية.