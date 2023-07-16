شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يعتقل 3 من مدينة القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب "المغاربة"، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية بالقرب من أبوابه.



ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، من مدينة القدس المحتلة، بينهم فتى.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، بعد مواجهات اندلعت في بلدة سلوان، الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى، كما اعتقلت والده، في أثناء محاولته تخليص نجله من الجنود، مضيفين أن قوات الاحتلال اعتقلت فتى آخر؛ بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته بالمدينة المحتلة.