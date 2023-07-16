شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 18 إرهابيا بينهم قياديون في عملية للجيش وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية عبدالرحمن يوسف العدالة، مقتل 18 عنصرا، بينهم قياديون من مليشيات "الشباب" الإرهابية؛ في عملية عسكرية نفذتها القوات الوطنية الخاصة "دنب" في منطقة "بودبود" بمحافظة غلغدود وسط البلاد.



وقال العدالة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد إنه "خلال العملية نجحت القوات في تدمير قواعد للإرهابيين".



من جانب آخر، أشار ضابط بالجيش الصومالي إلى أن القوات المسلحة داهمت مخزنا للعبوات الناسفة تابعا للعدو الإرهابي.



ويواصل الجيش الصومالي زحفه نحو المناطق القليلة المتبقية التي تتواجد فيها مليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، حيث من المقرر أن تبدأ قريبا المرحلة الثانية من العملية العسكرية لتحرير البلاد من فلول الإرهاب.