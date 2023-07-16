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الخارجية السورية تؤكد دعم قرارات قمة جوار السودان

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن سوريا تدعم قرارات قمة دول جوار السودان، والتي عقدت بالقاهرة، وكل الجهود المخلصة التي بذلت لوقف سفك الدماء والدمار في السودان الشقيق.

وأوضحت في بيان اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء السورية، أن سوريا تعتبر السودان جزءاً غالياً وعزيزاً لا يتجزأ من شعبها وأرضها العربية، مضيفة أن انتقال الأزمات الخطيرة من بلد عربي إلى آخر نتيجة تدخلات خارجية أصبح معروفاً ويقتضي من كل دولنا العربية والدول الصديقة العمل على وقفها ومنع استثمارها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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