شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الأحد، اعتقال 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.



وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الأول من لواء الحدود السادس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.



وأشارت إلى أنه تم تنظيم تحرير محضر ضبط ، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم و أحيلوا إلى الجهات المختصة.