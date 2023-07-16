شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يلتقى رئيسة وزراء إيطاليا ونظيرها الهولندى ورئيسة مفوضية أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تونس، اليوم الأحد، برفقة برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وفق إذاعة شمس التونسية .

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بأن فون دير لاين وميلوني وروته زاروا تونس يوم 11 يونيو الماضي من أجل مجموعة شاملة من الشراكات مع السلطات التونسية.

وتابعت أن الثلاثة يعودون الآن لمواصلة هذه الأنشطة اليوم، مشيرة إلى أنه في نهاية اللقاء مع الرئيس قيس سعيد سيصدرون بيانا مشتركا .