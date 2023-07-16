اخبار الخليج

وزيرا خارجية السعودية وأوزبكستان يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية وأوزبكستان يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم /الأحد/ خلال اتصال هاتفى، مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.


وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى أيضا - خلال الاتصال - مناقشة أوجه تعزيز العمل المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا