شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وأوزبكستان يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم /الأحد/ خلال اتصال هاتفى، مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه جرى أيضا - خلال الاتصال - مناقشة أوجه تعزيز العمل المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.