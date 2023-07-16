شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس الجزائرى، عبدالمجيد تبون، محادثات ثنائية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ توسعت بعدها لتشمل وفدى البلدين.

وتركزت المحادثات سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، فى مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.



وكان الرئيس الجزائرى قد وصل أمس /السبت/ إلى العاصمة القطرية الدوحة، فى إطار زيارة عمل يقوم بها إلى دولة قطر تستمر حتى اليوم.