شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس: تربطنا علاقات ثنائية متميزة مع الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار عراقة، الروابط القائمة بين بلاده والكويت، وتميّز العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على دعمها وتطويرها.

جاء ذلك فى مستهل الزيارة التى يقوم بها إلى دولة الكويت، حيث أجرى هناك لقاء مع رئيس مجلس الأمة الكويتى أحمد عبد العزيز السعدون، والذى هنّأه خلاله بانتخابه رئيسا لمجلس الأمة الكويتي.



واستعرض عمار- بحسب بيان للوزارة- تطورات المسار السياسى فى تونس، وتركيز المؤسسات الدستوية وفى مقدّمتها مجلس نواب الشعب على إثر الانتخابات التشريعية، وأبرز فى هذا السياق دور المؤسسة البرلمانية فى دعم جهود الإصلاح من خلال دورها التشريعي، إضافة إلى الدور الرقابى الموكل إليها.



وقال عمار إن مكانة الدول ومنزلتها تقاس بوجاهة مواقفها وتشبثها بمبادئها وإسهاماتها، وليس بحجمها الجغرافى والديمغرافي.



ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتى عن اعتزاز بلاده بتميز علاقاتها مع تونس، وقدرتها على مواجهة التحدّيات التى تواجهها بكل اقتدار.



وشدّد الجانبان على أهمية تفعيل العمل البرلمانى كرافد من روافد دعم العلاقات الثنائية، وضرورة التسريع بتشكيل لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية، وتكثيف اللقاءات بين البرلمانيين فى البلدين، وإحكام التنسيق والتشاور بخصوص القضايا الراهنة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية فى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.