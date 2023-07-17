شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تُجبر فلسطينيًا فى القدس على هدم منزله ذاتيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، فلسطينيًا على هدم منزله ذاتيا فى حى "وادى حلوة" فى بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وكانت محكمة الاحتلال فى القدس، أصدرت قرارا بإخلاء المنزل، وهدمه على نفقة صاحبه، أو أن يتحمل نفقات الهدم فى حال هدمه الاحتلال، بحجة عدم الترخيص.

وتفرض سلطات الاحتلال رسوم هدم باهظة على ملاك المنازل حال قيامها هى بهدم المنازل وعدم هدمهم لها ذاتيًا.