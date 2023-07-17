شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات عراقية دولية لاستعادة الحقوق السيادية في المجالات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، الأحد، عن إجرائها مخاطبات عدة مع الجهات الدولية المعنية، عبر القنوات الدبلوماسية؛ لاستعادة الحقوق السيادية للعراق في مجالاته البحرية.

وقال وزير النقل رزاق محيبس السعداوي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إنه تم اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية".

وأضاف "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي".

وتابع قائلا "الوزارة وجهت كتابا إلى الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، تطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله؛ بسبب الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور".. مشيرا إلى أن ذلك القرار كان ملزما ومعترفا به من حكومة ما قبل 2003، لكننا الآن ملزمون وطنيا وأخلاقيا بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، التي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية بخور عبد الله.

ودعا السعداوي وزارة الخارجية العراقية إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنتي الأمرين الديوانيين (123 و110) لسنة 2021 إلى مجلس الوزراء لغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة؛ لتكون سندًا قانونيًا يحمي حدود العراق البحرية.