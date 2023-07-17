شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الدعوة لمؤتمر دولي لمواجهة الهجرة لبحث معالجة أسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، أن دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى عقد مؤتمر دولي لمواجهة الهجرة غير النظامية تهدف إلى حشد الجهود لمعالجة أسبابها ووضع حد لتداعياتها، مشدد على أن بلاده لن تكون ملاذا لتوطين المهاجرين غير النظاميين ولا حارسا لحدود الدول الأخرى ولا تقبل بأي إملاءات أو تدخلات تمس سيادتها واستقلال قرارها الوطني.

ولفت عمار - في تصريح وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية في ختام زيارته للكويت التي استهل بها جولته الخليجية والتي تشمل أيضًا الإمارات والسعودية - إلى أن الكويت دولة رائدة في مجال الدبلوماسية الوقائية وتسوية النزاعات بشهادة المجتمع الدولي، فضلا عن دورها المميز وإضافاتها القيمة في مجال العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد وزير الخارجية التونسي عمق ومتانة العلاقات التونسية-الكويتية، التي وصفها بالتاريخية والمتطورة على جميع الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، برعاية وإرادة مشتركة من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.. موضحا أن جولته الخليجية التي كانت الكويت أولى محطاتها تهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور المشترك.

وأشار عمار إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتبر إحدى أهم المؤسسات التي دعمت المسار التنموي في تونس منذ ستينيات القرن الماضي، مشددا على أن تونس بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية فيها 500 مليون دينار تونسي.