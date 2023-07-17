شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز على منازل الفلسطينيين شمال الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم "العروب" شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والغاز السام صوب الشبان والمنازل القريبة؛ ما أدى إلى إصابة عدد من سكان المخيم بالاختناق.. مشيرين إلى أن قوات الاحتلال أوقفت السيارات المارة على الشارع الرئيسي، واحتجزت ركابها لفترات متفاوتة.