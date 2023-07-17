شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحذر من حوادث جوية فوق سماء سوريا بسبب اختراق طائرات التحالف الأجواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الروسي، الأحد، أن الطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي -بقيادة الولايات المتحدة- خرقت الأجواء السورية في منطقة "التنف" 3 مرات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال أوليج جورينوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع للجيش الروسي - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-16" تابعتين للتحالف الدولي وطائرة تجسس من طراز "إم سي-12 دبليو" انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة "التنف" التي تمر عبرها الطرق الجوية الدولية، 3 مرات، خلال اليوم الماضي.

وأضاف جورينوف أنه تم الإبلاغ عن 12 انتهاكًا آخر لبروتوكولات عدم التنازع، مرتبطة برحلات قامت بها طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الدولي في الأجواء السورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، محذرا من أن مثل هذه التصرفات تهدد بوقوع حوادث جوية للطائرات المدنية.

وفي سياق آخر، قال جورينوف إن جنديًا سوريًا أصيب بجروح نتيجة قصف مدفعي على مواقع لقوات الحكومة السورية قرب مستوطنة "ملجة" في محافظة إدلب، خلال اليوم الماضي.