شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مغادرة آخر جندي من قوات حفظ السلام الإفريقية في ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الصومالية مغادرة آخر جندي من قوات حفظ السلام الإفريقية (أتميس) الصومال، في ديسمبر 2024.

وأوضح مستشار الأمن الوطني الصومالي حسين معلم- في تصريح، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- أن بحسب الاتفاق سيغادر البلاد آخر 30 ألف جندي نهاية العام المقبل، مؤكدا أن الحكومة الصومالية استعدت جيداً لمغادرة القوات الإفريقية وتولي أمن البلاد، مضيفاً أن المرحلة الثانية من عملية تحرر البلاد من الإرهابيين ستنطلق قريبًا.

وأوضح مستشار الأمن الوطني أن محادثات رفع حظر السلاح المفروض على البلاد ستنتهي في شهر نوفمبر المقبل، وتسير على النحو الجيد.