شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التركي يصل إلى جدة في مستهل جولة خليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، إلى مدينة جدة في مستهل زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية ضمن جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر، وتستمر حتى الأربعاء.

كان أردوغان قال في تصريحات قبل مغادرته البلاد، إن العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وتركيا تستند إلى أسس راسخة، وأضاف: "خلال زيارتنا سيكون الاستثمار والاقتصاد على رأس جدول الأعمال، وستكون الزيارة إلى دول الخليج فرصة لبحث كيفية دعم الدول الإسلامية".