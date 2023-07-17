شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعم الإنتربول بمليون يورو للتحول الرقمي لمكافحة الجريمة دوليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المملكة العربية السعودية مساهمة طوعية بقيمة مليون يورو للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وذلك ضمن مشروع تطوير برنامج (I-CORE) أحد برامج القدرات للإنتربول، الذي يهدف إلى تسخير الإمكانات في المجال التكنولوجي لخدمة الخطوط الأمامية في المنافذ الحدودية عالميًا، وتعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأمن على مستوى العالم.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء من خلال مشروع اتفاق وقعه ممثل وزارة الداخلية السعودية مدير عام الشرطة الدولية العقيد عبدالملك بن إبراهيم آل صقيه، في مقر المنظمة في مدينة ليون بفرنسا، مشيرة إلى أن الدعم يأتي امتدادًا لدور المملكة في بذل الجهود كافة وتعزيز المشاركة الرامية إلى القضاء على الجريمة ومحاربتها بشتى صورها وأشكالها، ونظرا لأهمية الإنتربول، وبناء وتطوير قدراتها في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وتعقب المجرمين على المستوى الدولي.