شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، في بلدة عزون، شرق محافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طفلا يبلغ من العمر 17 عامًا أصيب بشظايا رصاص حي في فخذه، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال بالقرب من المدخل الرئيس للبلدة، نقل على إثرها للمستشفى.